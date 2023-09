O mistério da governadora

Pior, o presidente do partido, Eduardo Leite, acaba de ser destituído do cargo por uma decisão judicial e sinaliza que nem recorrerá

Os tucanos lançam em Brasília, nesta quarta, 13 de setembro, o lançamento do documentário “PSDB-Mulher — 25 anos construindo o Brasil que queremos”.

O filme faz uma análise do atual momento político e do impacto da participação feminina nesse cenário, propondo um olhar para o futuro em busca de uma sociedade mais justa e igualitária.

Traz depoimento de Yeda Crusius, há anos presidente nacional do PSDB-Mulher e ex-governadora do Rio Grande do Sul, mais uma série de participações.

Entre elas estão Solange Jurema, que foi a primeira ministra da Mulher do País; Thelma de Oliveira, viúva do icônico governador Dante de Oliveira, e ex-prefeita de Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, e Cinthia Ribeiro, prefeita de Palmas, única prefeita mulher de uma capital no Brasil.

Em tese, quem encerra o documentário é a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que venceu a eleição em 2022 em uma chapa 100% feminina.

Está previsto que ela fale sobre as dificuldades e desafios de fazer política hoje no Brasil, mas também aborde as conquistas e as esperanças para o que virá. Só tem um probleminha. Necessitadíssima de verbas federais, Raquel Lyra está pronta para ingressar no PSD governista. Na verdade, tudo indica que sua verdadeira mensagem é “adeus”.

