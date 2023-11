O governador Ibaneis Rocha postou imagens do encontro cordial que tiveram

Após participar do anúncio do presidente Lula sobre a primeira Seleção de Propostas para o Novo Minha Casa, Minha Vida direcionada à Faixa 1 para famílias com renda de até dois salários mínimos (ou R$ 2.640,00 em valores atuais), o governador Ibaneis Rocha postou imagens do encontro cordial que tiveram.

Ao lado, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Na postagem feita já na madrugada desta quinta-feira, 23, Ibaneis comentou que “o programa foi reformulado e tenho certeza de que muitas pessoas serão beneficiadas com o novo formato”.