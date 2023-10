Mas não, Lula não é o presidente mais velho da história do País, pois, como ele, Temer fez 78 anos no cargo e o deixou com 78 anos

Ao completar 78 anos hoje, o presidente Lula firma-se no rumo de dois recordes. Ele já chegou a um. É o presidente brasileiro que chega com mais idade ao cargo, pois ao assumir tinha 77 anos, 2 meses e 5 dias, ultrapassando o recorde anterior, de Michel Temer, que se empossou com 75 anos, 11 meses e 8 dias.

Mas não, Lula não é o presidente mais velho da história do País, pois, como ele, Temer fez 78 anos no cargo e o deixou com 78 anos, 3 meses e 9 dias.

Vem aí o segundo recorde: no dia 9 de fevereiro do ano que vem Lula ultrapassará a idade-limite de Temer. Será o presidente mais idoso no cargo e também o mais idoso ao terminá-lo.

Mas ainda há um outro recorde que Lula ainda pode ameaçar. O presidente que mais tempo ficou no cargo, em toda a história brasileira, foi Getulio Vargas, com 18 anos, 6 meses e 20 dias no poder, acumulando os tempos de governo provisório, de eleição indireta e de estado novo com o governo eleito, após a deposição.

Ao terminar o atual mandato, Lula terá ficado 12 anos no poder. Mas pode ser reeleito – tem muita gente, no Planalto e no partido, que só pensa nisso. Alcançará assim 16 anos como presidente. Não chega ao recorde getuliano, mas estará bem perto.

Nos Estados Unidos

Como sempre se costuma comparar as escalas presidenciais de Brasil e Estados Unidos, lá Lula não seria o mais velho. Perderia para o atual presidente Joe Biden, o mais idoso, ao chegar à Casa Branca com

78 anos e 61 dias. Hoje Biden tem 80 anos, 11 meses e 10 dias, pois seu aniversário será a 20 de novembro. Lá, a idade colocaria Lula em segundo lugar por idade ao exercer o poder.

Ultrapassaria Ronald Reagan, que ao deixar a presidência tinha 77 anos, 11 meses e 19 dias, assim como Donald Trump, que ficou no cargo até 74 anos, 7 meses e 10 dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em caso de uma nova disputa eleitoral entre Trump e Biden no ano que vem, Lula ficará no meio: com 79 anos, estará entre os 81 anos de Biden e os 78 de Trump. Fica o registro de que, excluindo-se esses três veteranos, Lula seria, de longe, mais idoso ao chegar ao poder do que qualquer dos demais presidentes.

O mais velho ao chegar o poder seria William Henry Harrison, que assumiu aos 68 anos – e foi também o mais rápido ao deixar o cargo. Pegou uma pneumonia ao fazer o discurso de posse e morreu um mês depois.