Não dá para contar com vacina contra a dengue

Se o Distrito Federal esperava ajuda do Planalto para combater a crescente epidemia de dengue, pode desistir. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, admitiu nesta quarta-feira, 16, que o governo federal não terá como universalizar a vacina contra a dengue.

Em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial, Nísia revelou que o Ministério conta com apenas 5 milhões de doses da vacina, o que permitiria imunizar apenas 1,1% da população brasileira – ou seja, 2,5 milhões de pessoas, pois a vacina precisa ser aplicada em duas doses.

Nem mesmo a faixa considerada prioritária, de crianças e adolescentes até 16 anos, pode ser atendida integralmente, pois soma 30,5 milhões de habitantes.

Nísia admitiu que ainda não há um projeto definido para a imunização por parte do governo federal, pois além da idade será levada em conta a localização territorial, priorizando as áreas com maior incidência da doença.

Nísia Trindade, participou do painel “A transformação sustentável no Brasil”, como parte das atividades do Fórum em Davos. O debate também contou com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.