Maior índice de alfabetização

Os estados com maior concentração são Mato Grosso, com 6,2%, Goiás e Mato Grosso do Sul com 5,1%, e Distrito Federal com 2,7%

O governador Ibaneis Rocha lembrou nesta terça-feira, 14, que o Distrito Federal tem a menor taxa de analfabetismo do País. É seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. A região com maior índice de analfabetismo é o Nordeste.

Na região Centro-Oeste, 4,9% das pessoas estão incluídas no índice de analfabetismo. Os estados com maior concentração são Mato Grosso, com 6,2%, Goiás e Mato Grosso do Sul com 5,1%, e Distrito Federal com 2,7%. A lembrança de Ibaneis se deu porque 14 de novembro é o Dia Nacional de Alfabetização.

Na média nacional, a taxa de analfabetismo caiu de 6,1% em 2019 para 5,6% em 2022, isso corresponde a uma redução de 0,5 ponto porcentual dessa taxa no País, ou seja, cerca de 490 mil analfabetos a menos em três anos.

Para Ibaneis, a redução da taxa de analfabetismo do Distrito Federal se deve na maioria ao que chamou de “ações que temos feito para reforçar a nossa educação, como o Programa Superação, que atende6 mil estudantes entre 10 e 15 anos com dois ou mais anos de atraso escolar, como a oferta de vagas par jovens e adultos em escolas públicas próximas à casa ou ao trabalho deles e, enfim, como a formação especial de professores para atuar com o público de jovens e adultos.

Estilo de governo

A propósito, o governador Ibaneis Rocha definiu nesta terça-feira, 14, seu estilo de conduzir a segurança pública. Lembrou que não recebe autoridades como o diretor-geral da Polícia Civil ou o comandante da Polícia Militar sem o secretário de Segurança Pública presente.

“É exatamente para dar esse sentido de unidade, pois nós temos um comando na segurança, exercido pelo secretário, que tem toda a nossa confiança”, disse.

Explicou: “temos um comando nesta cidade, com um governador que gosta de mandar – e eu gosto mesmo de mandar – e gosta de cobrar, mas que dá todas as condições de trabalho aos secretários, permitindo que eles exerçam sua ação nas respectivas esferas, sem interferências, mas cobrando sempre os resultados”.