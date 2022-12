Leila cobra verba para esportes

Segundo a parlamentar, com os menos de R$ 200 milhões destinados pelo governo Bolsonaro na PLOA não é possível sequer manter os programas em andamento

Integrante do Grupo de Trabalho sobre Esporte do governo de transição, a senadora brasiliense Leila Barros defendeu a recomposição do orçamento do esporte no Projeto de Lei Orçamentária Anual que será votada em breve pelo Congresso.

Segundo a parlamentar, com os menos de R$ 200 milhões destinados pelo governo Bolsonaro na PLOA não é possível sequer manter os programas em andamento. “Em comparação com os governos anteriores, temos a média mais baixa de investimento, pois simplesmente não dá para fazer nada com isso, nem manter os programas hoje em andamento”, denunciou Leila.

A senadora esteve reunida também com o vice-presidente eleito e coordenador da Equipe de Transição, Geraldo Alckmin, para debater a situação do esporte.

“Alckmin compreende a importância do esporte para o desenvolvimento do País e a necessidade de integrar suas ações com a Educação, Saúde, Segurança Pública e a Cultura para construirmos uma política social consistente, garantiu Leila.