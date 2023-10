Investigação meio esquisita

Difícil é saber do que se trata exatamente. Só para lembrar, o ministro Alexandre de Moraes chegou a afastar Ibaneis do cargo

Na contramão desse diálogo administrativo, a direção-regional do PT aprovou resolução que, invocando referências feitas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as invasões de 8 de janeiro, cobra um “aprofundamento” das investigações do sobre o governador Ibaneis Rocha nesses acontecimentos.

Define como “fundamental” que “as agências apropriadas, como a Polícia Federal e o Ministério Público, assumam a responsabilidade de conduzir investigações mais abrangentes”.

Difícil é saber do que se trata exatamente. Só para lembrar, o ministro Alexandre de Moraes chegou a afastar Ibaneis do cargo por várias semanas, justamente enquanto essas “agências apropriadas” procediam a investigações.

Feito isso, Alexandre de Moraes reinstalou Ibaneis no cargo, admitindo que não havia absolutamente nada contra ele. No Buriti, a ideia do PT foi vista como absoluta falta de o que fazer.Traduzindo: a oposição está sem agenda.

No caminho da greve

Já o deputado brasiliense Reginaldo Veras, do PV, anuncia a possibilidade de greve nos funcionários da assistência social. Eles receberam os mesmos 18% de reajuste das demais carreiras, mas seu sindicato quer um aumento disfarçado de reestruturação.

Pelas contas de Veras, “esses servidores atendem diretamente 372 mil famílias por meio do Centro POP, do CRAS, do CREAS, a que recorrem as populações de menor faixa de renda.