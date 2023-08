Ibaneis reúne o MDB

Ele explicou o encontro: “debatemos os rumos do nosso partido e traçamos estratégias para impulsionar a economia do Distrito Federal”

O governador Ibaneis Rocha reuniu nesta quinta-feira, 3, o MDB brasiliense. Ele explicou o encontro: “debatemos os rumos do nosso partido e traçamos estratégias para impulsionar a economia do Distrito Federal”.

Isso significa, garantiu o governador, que “vamos avançar unidos, construindo um futuro melhor para todos, pois compromisso do MDB é com o progresso e o bem-estar do povo”.

Novo secretário-geral do partido na capital, o distrital João Hermeto assumiu o cargo dizendo que “tenho a missão de fortalecer e manter o partido gigante, como sempre foi”.

Santa Casa na capital

O governador, Ibaneis Rocha anunciou nesta quinta-feira, 3, que está em estágio avançado o projeto que promete instalar uma Santa Casa no Distrito Federal.

Ibaneis afirmou que a empreitada tem a colaboração fundamental do deputado federal Antônio Brito e da direção nacional das Santas Casas, para erguer a primeira unidade em Samambaia.

Filiado ao PSD, Antônio Brito vem sendo citado como possível sucessor de Arthur Lira na presidência da Câmara. O presidente regional do PSD, o ex-senador Paulo Octávio, acompanhou o deputado ao Buriti.