Grilagem descarada nas margens do Paranoá

Nem as áreas mais nobres de Brasília escapam da grilagem. Já flagrados pouco antes do final de semana invadindo área do Setor de Mansões do Lago Norte, um grupo avança em plena luz do dia no espaço.

Os grileiros chegaram a instalar nesta segunda-feira, 30, os grileiros teriam instalado um poste de energia no terreno, que fica entre as MLs 10 e 11.

A turma já limpou a área e começou a cerca-la. Ao ser questionado por uma testemunha, o homem que instalou o poste afirmou que toda aquela área das MLs era grilagem de terra e que, caso as autoridades os tirassem dali, “teriam que também derrubar todas as outras casas”.

Isso não é segredo nem mesmo para a Agência de Fiscalização do DF (DF Legal), que afirmou que esteve no local e que constatou que cerca de 40 metros haviam sido roçados por um trator não identificado.

“Mesmo assim, os trechos 10 e 11, citados na denúncia, estão sendo monitorados pela pasta e, caso ocorra a invasão, de fato, providências serão tomadas de imediato para impedir que a mesma se consolide no local”, afirma a nota.

Ainda de acordo com a pasta, uma equipe de fiscalização será enviada ao local ainda nesta semana. É bom conferir.

Afinal de contas, essa não é a primeira vez que o espaço é invadido. Em agosto, grileiros também tentaram ocupar a área e precisaram ser impedidos pela Polícia Militar do Distrito Federal. É só à força mesmo.