Frente contra reajuste

Seria difícil imaginar um tema capaz de levar a uma ação conjunta o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a esquerda brasiliense. Mas existe.

Caiado anunciou recurso ao Supremo Tribunal Federal contra o reajuste de 26% nas tarifas de ônibus de 396 linhas de ônibus que fazem a ligação entre Brasília e cidades do Entorno.

Ele alega não ter sido consultado pela Secretaria de Mobilidade do Governo do Distrito Federal, que administra o sistema de onze municípios da região metropolitana desde junho de 2021.

Já o distrital Leandro Grass, que disputou o Buriti pela federação PT-PV-PCdoB bateu às portas do Ministério Público do DF e ao Tribunal de Contas do DF, pedindo providências sobre os altos reajustes e alegando que não teria havido justificativa clara por parte do governo.

O distrital alega que haverá fortes impactos dos novos valores no bolso das 175 mil pessoas que utilizam o transporte entre o DF e o entorno diariamente.

Também o distrital eleito Max Maciel, do PSOL, afirma que o aumento das passagens do entorno é “abusivo”. A Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal garante que a medida “é necessária para evitar o colapso do transporte no Entorno”. Vai tudo para a briga.