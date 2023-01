Fred Linhares quer reverter decreto que restringe armas

Seu projeto, avisa Fred Linhares, deverá “regulamentar o direito à autodefesa”

O recém-eleito deputado federal brasiliense Fred Linhares anunciou nesta quinta-feira, 5, que seu primeiro projeto a ser apresentado na Câmara procurará reverter efeitos de decretos assinados pelo novo governo para restringir uso de armas de fogo.

Dessa forma ele assumirá reivindicações dos colecionadores, amadores desportivos e caçadores, os chamados CACs, além do que chamou de “representantes da sociedade civil que apoiam o direito à autodefesa”.

Fred Linhares defende a legalidade dos decretos anteriores, vindos do governo Bolsonaro, em favor do direito do cidadão de usar armas de fogo para legítima defesa.

“Quem tem de se sentir seguro é o cidadão, e não o bandido”, diz o futuro deputado. Fred Linhares está também se articulando com outros deputados da mesma vertente para organizar, no âmbito da Comissão de Segurança Pública da Câmara, de uma série de audiências para ouvir representantes da sociedade civil sobre o tema.