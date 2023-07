Forças de segurança no Planalto

“Afinal”, diz Hermeto, “não é possível que um soldado leve necessariamente dez anos para ser promovido a cabo”

Policial militar de origem, o distrital João Hermeto queria que o presidente Lula assinasse a medida provisória do reajuste das forças de segurança do Distrito Federal em uma solenidade pública, com concentração da turma.

Não deu, pois Lula viajou para o Exterior e a assinatura coube ao vice Geraldo Alckmin. Mas Hermeto não desistiu. Está participando de uma convocação para que policiais militares, civis, bombeiros e outras categorias se concentrem nesta sexta-feira, 21, na Praça dos Três Poderes, a mesma que foi violada no 8 de janeiro.

Combinou inclusive com o secretário de segurança, Sandro Avelar e com o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, aquele mesmo que tem sido mencionado como possível candidato de Lula ao Buriti em 2026. Hermeto quer que a turma mostre seu peso, não só em função da recomposição salarial já dada, mas, ressalta, de pautas que permanecem.

É o caso do auxílio moradia de policiais militares e bombeiros militares, como é também da reestruturação das forças do Distrito Federal. “Afinal”, diz Hermeto, “não é possível que um soldado leve necessariamente dez anos para ser promovido a cabo”.

O distrital falou muito na união de todos os integrantes das forças. Mas cometeu um deslize. Hermeto aparece na mensagem usando uniforme do Flamengo. Já tem muito vascaíno criticando.