Festa política na Caixa atrai até PL e PP

O Centrão conseguiu enfim uma vitória estratégica: o conselho de administração da Caixa Econômica Federal se reúne nesta terça-feira, 23, para referendar a mudança de sete vice-presidentes do banco público.

As escolhas têm os dedos do novo presidente da Caixa, Carlos Vieira, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Mas nem tudo é felicidade para os antigos aliados de Bolsonaro. O PT manteve o controle das verbas que irrigam o Minha Casa, Minha Vida, principal plano habitacional do País e uma das meninas dos olhos da Caixa. O vice-presidente de Pessoas será Francisco Egidio Pelucio Martins, aposentado que já ocupou a vice-presidência área de crédito no primeiro governo Lula.

O vice-presidente de Sustentabilidade, Paulo Rodrigo de Lemos Lopes constitui indicação do Partido Liberal, o PL. O vice-presidente de Agente Operador será Pedro Ermirio de Almeida Freitas, atual presidente do Banco do Nordeste.

Para a estratégica Vice-presidência de Atacado irá Tarso Duarte de Tassis, advogado, sem vínculo com o banco e chega para o cargo indicado pelo Partido Progressista, o PP. Aparentemente, o presidente Lula não deixou mexer na Vice-Presidência de Habitação, hoje com Inês Magalhães, ligadíssima ao PT e responsável pelo Minha Casa, Minha Vida.