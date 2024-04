Encrenca para o filho 04

O banco Santander abriu na Justiça do Distrito Federal um processo contra Jair Renan Bolsonaro, conhecido como filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro, em função de uma dívida no valor de R$ 360.241,11.

A ação está em fase inicial: pretende realizar pesquisa de ativos pertencentes a com o intuito de apreender bens, incluindo veículos e imóveis, para cobrir o débito. A defesa de Jair Renan informa que existem recursos para o pagamento.

De qualquer forma, a 1ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou que Jair Renan Bolsonaro fosse citado para pagar o montante da dívida em até três dias, a partir da citação, acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários, caso estes ainda não estejam incluídos no débito.

As acusações envolvem o uso de uma declaração de faturamento da empresa RB Eventos e Mídia, a mesma mencionada na dívida ao Santander, para obter empréstimos bancários em 2022 e 2023.