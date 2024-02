Empenho no alistamento eleitoral

Segundo Robério, sua sugestão de ampliar o programa para escolas privadas do Distrito Federal é uma forma de assegurar a isonomia entre os jovens

Líder do governo na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o distrital Robério Negreiros sugeriu, nesta terça-feira, 20, que o programa de alistamento eleitoral de estudantes entre 15 e 18 anos da rede pública de ensino seja estendido às escolas privadas da capital.

O pedido foi feito por meio de um ofício encaminhado ao Buriti e ao Tribunal Regional Eleitoral do DF, que assinaram, nesta manhã, um acordo de cooperação técnica para a iniciativa que irá facilitar aos jovens a emissão do título de eleitor. Segundo Robério, sua sugestão de ampliar o programa para escolas privadas do Distrito Federal é uma forma de assegurar a isonomia entre os jovens cidadãos.

“É fundamental que todos os estudantes dessa faixa etária, independentemente da escola em que estudam, possam ter acesso a essa importante ação que irá fortalecer a participação cívica e democrática de nossa juventude”, afirma o distrital.

Como vai funcionar

O programa contará com a instalação de unidades móveis do Na Hora em escolas de ensino médio ou profissionalizantes para facilitar a emissão do título de eleitor.

Assinaram a iniciativa a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, a secretaria de Educação, Hélvia Paranaguá, e o presidente do TRE, desembagador Roberval Belinatti.

Os cidadãos que possuem 15 anos podem solicitar o título para quando completarem a idade de 16 anos estejam aptos a votar. A partir de 18 anos, o alistamento eleitoral é obrigatório.