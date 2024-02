Embriaguez: um exemplo perigoso na CLDF

No balanço semanal divulgado pelo CPTRAN foram autuados 321 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Desses, um foi preso

O Batalhão de Policiamento de Trânsito da PM, o Detran e o DER apuram ocorrências de flagrante de suposta embriaguez ao volante que envolvem três deputados distritais.

Pelo andamento dos processos, que correm sob sigilo reforçado, um dos flagrados é reincidente neste tipo de ocorrência. Fica o registro de que a então distrital Júlia Lucy costumava dizer, quando no mandato, que havia parlamentar atuando em absoluta embriaguez na Câmara.

PMDF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou, nesta segunda-feira (05), o relatório de produtividade da última semana das ações realizadas no trânsito.

O Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN), o Batalhão de Policiamento Rodoviário e o Batalhão de Policiamento de Trânsito ainda autuaram 321 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Desses, um foi preso.

Segundo o levantamento, entre os dias, 29 de janeiro e 04 de fevereiro, foram autuou 1.273 pessoas utilizando o celular enquanto dirigiam.

De acordo com o código de trânsito, dirigir o veículo segurando ou manuseando telefone celular é infração gravíssima, cuja penalidade é multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

Nessa semana, 97 motoristas foram flagrados sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com o veículo não licenciado é considerado infração gravíssima e resulta em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), recolhimento do veículo e multa de R$ 293,47.

Os dados ainda mostram que as ações resultaram na apreensão de 3 armas, 61 munições e na prisão de 9 indivíduos em flagrante delito. Ao todo, 52 atendimentos foram realizados, consolidando o comprometimento da corporação em garantir a segurança no trânsito.