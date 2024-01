Em Goiás como no Distrito Federal

No Entorno, os petistas querem contar com a ajuda dos militantes brasilienses, também empenhados em uma retomada

O PT goiano enfrenta problema semelhante ao do PT brasiliense. Após ocupar grande espaço na política local, fazendo inclusive prefeitos de Goiânia – três – e de Anápolis, não ganha qualquer eleição de importância há mais de dez anos.

Quer recuperar a condição de força política este ano e aposta nas eleições do Entorno do Distrito Federal e de Goiânia, onde já tem candidata, a deputada Adriana Accorsi, filha de ex-prefeito e delegada de carreira.

No Entorno, os petistas querem contar com a ajuda dos militantes brasilienses, também empenhados em uma retomada. E em Goiânia trabalham por uma frente de oposições, procurando coligar-se com o senador Vanderlan Cardoso, do PSD. Só tem um problema. Adriana Accorsi não está mal nas pesquisas, mas em todas as divulgadas até o momento fica atrás de Vanderlan.