Em busca dos “infiltrados”

Fraga completa: “os senhores da esquerda vão ver que nós vamos chegar nesses infiltrados e talvez seja por isso que o Lula não queira a CPMI”

O deputado brasiliense Alberto Fraga está empenhadíssimo na criação da CPMI do 8 de janeiro para ver se as investigações confirmam uma tese que ele cultiva com carinho. “Defendo essa CPMI por uma razão: estive no QG do Exército e o perfil das pessoas que lá estavam eu duvido que fosse de pessoas que participariam de quebra-quebra, de depredação”.

Em outras palavras, os vândalos foram outros. Fraga completa: “os senhores da esquerda vão ver que nós vamos chegar nesses infiltrados e talvez seja por isso que o Lula não queira a CPMI, talvez seja por isso que o Governo Lula esteja tentando retirar assinatura da CPMI”.

O deputado lembra que tentou colocar esse tipo de ato na Lei Antiterrorismo, mas os partidos não deixaram e excetuaram os movimentos sociais. “Por quê? Por causa dos black blocs, e sabemos que são mandados do PSOL, mandados do PT”, assegura o deputado.

Para ele, “se pegarmos um meliante daqueles, um vagabundo daqueles que depredou o patrimônio público e descobrirmos que ele é da esquerda, eu acho que nós acabamos a nossa missão”.