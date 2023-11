Doentes e endividados

“Nossa comissão está atenta e sabe que os policiais militares estão adoecendo e também precisam de ajuda com o endividamento no BRB”, informou a deputada

Em reunião com a distrital Paula Belmonte, o coronel Leonardo Moraes, presidente da Associação de Oficiais da Política Militar do Distrito Federal, levou a preocupação da entidade com os policias endividados com o Banco de Brasília e também com o crescente número de PMs doentes.

Segundo as informações prestadas a Paula, a PMDF já gastou mais de 80% do dinheiro disponível para assistência médica e hospitalar da tropa, antes mesmo de terminar o ano.

“Nossa comissão está atenta e sabe que os policiais militares estão adoecendo e também precisam de ajuda com o endividamento no BRB”, informou a deputada, que preside a Comissão de Fiscalização e Transparência.

Ela convidou a Associação para fazer parte do grupo de trabalho criado pela Comissão para ajudar os servidores do GDF endividados com o BRB a negociar uma solução coletiva.