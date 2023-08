Distrital também vai para Washington

Também participará do LIDE Brazil Development Forum, organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais nos dias 1º e 2 de setembro

Na esteira do governador Ibaneis Rocha, o distrital Eduardo Pedrosa embarcou nesta terça-feira, 29, para Washington, Estados Unidos.

Também participará do LIDE Brazil Development Forum, organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais nos dias 1º e 2 de setembro. Durante esse encontro, líderes empresariais e figuras importantes do mundo financeiro se reunirão para discutir estratégias de obtenção de investimento no Brasil.

Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, Pedrosa participará de pauta que visa estimular um diálogo construtivo entre líderes empresariais, políticos e representantes da sociedade civil, buscando estabelecer parcerias que contribuam para o crescimento e progresso do país. Pedrosa pagará os custos da viagem.