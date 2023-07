Dinheiro para Brazlândia

“Essa cidade tem 90 anos. E, depois desse tempo, do governo federal que destine R$ 35 milhões para essa obra”, disse.

Na mesma sessão, além do reajuste da segurança do Distrito Federal, o Congresso aprovou PLNs que abrem créditos de R$ 3,5 bilhões no Orçamento de 2023.

O maior deles, de R$ 3 bilhões, será utilizado em transferências para estados e municípios, para o atendimento da Lei Aldir Blanc 2, que institui uma política de fomento à cultura, com repasses anuais para ações no setor.

O deputado brasiliense Rafael Prudente destacou que uma parte do dinheiro será utilizada para duplicar o acesso para a cidade de Brazlândia, no entorno de Brasília.

“Essa cidade tem 90 anos. E, depois desse tempo, do governo federal que destine R$ 35 milhões para essa obra”, disse.