Defesa do diálogo

Frequentemente acusado de ser próximo demais do governo Ibaneis, o vice-presidente petista da Câmara Legislativa, Ricardo Vale, assumiu em um balanço do ano legislativo que defende mesmo o diálogo entre todos os poderes.

“Eu sou mesmo de diálogo, aprendi fazer política com o Lula, e como parlamentar o mais importante não é o que eu acho ou quero, mas o que é possível e melhor para o conjunto da sociedade”, ensinou.

Deu até exemplos: “a terceira faixa entre Sobradinho e Planaltina, assim como o BRT Norte, obras que começam no ano que vem, são resultados de uma campanha, em que conversamos com o GDF e com o Governo Lula para termos essa conquista e, sem o diálogo, essas obras que vão melhorar a mobilidade na região norte da capital não aconteceriam”.

Como vice-presidente da Câmara, acredita que sua principal conquista foi “a modernização da comunicação e no fortalecimento das ferramentas de controle social, um legado importante do qual me orgulho, tanto assim que neste ano a Câmara Legislativa foi considerada pela transparência internacional a assembleia legislativa mais transparente do Brasil”.