De novo juntas

Citadas como possíveis concorrentes ao Buriti em 2026, a vice-governadora Celina Leão e a senadora Damares Alves estiveram lado a lado nesta quinta-feira, 30. As duas participaram da comemoração do Dia do Evangélico no Museu Nacional, em Brasília. Damares fez questão de chamar Celina Leão de amiga. Também estavam lá o deputado federal Julio Cesar; os distritais Eduardo Pedrosa, Delegada Jane e pastor Daniel de Castro; o desembargador Sebastião Coelho; o bispo Rodovalho; e dirigentes de várias denominações evangélicas.