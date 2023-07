Damares vai à Câmara discutir segurança

Tinha até uma proposta: a criação de uma força-tarefa envolvendo as três casas legislativas situadas no DF. Wellington Luiz foi diplomático

A senadora brasiliense Damares Alves visitou nesta segunda-feira, 17, a Câmara Legislativa brasiliense, sendo recebida pelo presidente Wellington Luiz e pela sua equipe.

Damares queria examinar temas institucionais, como o Fundo Constitucional, mas se concentrou nas suas preocupações relacionadas ao enfrentamento do crime organizado durante suas visitas às regiões administrativas do Distrito Federal.

Tinha até uma proposta: a criação de uma força-tarefa envolvendo as três casas legislativas situadas no DF. Wellington Luiz foi diplomático. Disse à senadora que “suas bandeiras são as nossas e proponho uma reunião com a direção da Polícia Civil e o setor de inteligência”, afirmou Wellington Luiz.

No que diz respeito a crianças e jovens, a senadora expressou preocupação com o aumento dos casos de suicídio e automutilação. Ela sugeriu que o investimento em capacitação em tecnologia seria uma solução para reduzir as taxas de desemprego entre os jovens.

Welington Luiz ressaltou a importância de criar oportunidades para os jovens e adolescentes do Distrito Federal e anunciou que a Casa pretende ampliar a contratação de estagiários.

Damares também sugeriu que se organize uma missa campal em homenagem aos 50 anos da morte da menina Ana Lídia.

Wellington expressou seu apoio à iniciativa e enfatizou que o combate à violência contra as mulheres é a principal bandeira de sua presidência na CLDF.

Ação contra o Fundo Constitucional

Durante a visita, Damares alertou também para a questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que segundo ela está longe de ser resolvida. A senadora insistiu na importância da união dos parlamentares do DF contra alterações no Fundo Constitucional.

Damares mencionou que o Senado está concentrado na análise da Reforma Tributária e avaliou que a aprovação da proposta, que é vista como positiva para o DF, pode impactar a retirada do Fundo Constitucional do DF do projeto que cria o novo arcabouço fiscal brasileiro, atualmente em análise na Câmara dos Deputados.

A senadora acredita que os benefícios fiscais trazidos à capital pela reforma tributária podem influenciar os deputados federais a retomarem a proposta já aprovada em emenda na Câmara dos Deputados que mutila o Fundo Constitucional ao impor limites para seu reajuste.

“Nunca estivemos em uma situação tão delicada, por isso é um momento que requer união das forças políticas locais, além de maturidade e serenidade”, destacou Damares.

Ela acrescentou que já constatou, por parte de muitos parlamentares, a disposição de investigar minuciosamente as contas do Distrito Federal como pretexto para obter a aprovação no Congresso das alterações no fundo. Wellington ressaltou a importância do Fundo Constitucional, afirmando: “Só fala mal do Fundo quem não conhece sua história. Não se pode esquecer que as Polícias do DF são responsáveis pela segurança dos tribunais, embaixadas, parlamentares e de toda a estrutura da União na cidade. O fundo deve ser perene, é um direito, mas é preciso criar critérios para melhorar a gestão”.