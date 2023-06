Damares nem quer falar com Zanin. Não queria

Ela admite, porém, que o presidente da República conta com a maioria dos votos no Senado, o que possivelmente dará ao indicado a vitória

A senadora brasiliense Damares Alves emitiu uma notificação, avisando que nem tentem falar com ela sobre a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Quer que fique claro desde já que seu voto será não e nada, nem ninguém, a fará mudar”. Mudou.

Encontrou Zanin nesta quarta-feira, 14, em um almoço com a bancada. Antes desse almoço, Damares dizia que a indicação de Cristiano Zanin “fere o princípio constitucional da impessoalidade e, portanto, não posso aceitá-la”.

Ela admite, porém, que o presidente da República conta com a maioria dos votos no Senado, o que possivelmente dará ao indicado a vitória. Após o almoço, porém, Damares disse que não revela mais sua postura.

Ou seja, pode muito bem votar a favor. Ainda há bolsões de resistência a Zanin, como Magno Malta, que repete a fala original de Damares, não vota de jeito nenhum.

Mas a negociação é possível

O senador amazonense Plínio Valério também declarou voto contrário a Zanin. Também apontou a questão da impessoalidade, além de assumir sua condição de antipetista. Mas reuniu-se com ele pela manhã.

“Foi um encontro cordial. Ele é uma pessoa muito humilde e ponderada. Recebi depoimentos de diversos juristas e correligionários do PSDB que apoiam a indicação do Zanin que expuseram seus pontos de vista e manifestaram apoio com base em seu currículo. Minha decisão de voto não pode se basear apenas no fato de eu ser antipetista”. Plínio, ao contrário de Damares, admite a possibilidade de votar na indicação de Lula.