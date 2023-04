Damares na cúpula do Republicanos

A senadora afirmou até que “nós seremos o maior e mais incrível partido para mulheres e meninas”

A senadora brasiliense Damares Alves foi oficializada como a nova secretária nacional do Mulheres Republicanas na 16ª Convenção Nacional do partido, no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados.

O deputado federal Marcos Pereira foi reconduzido à presidência do Republicanos. Como a senadora Damares e outros dirigentes, Marcos Pereira é evangélico. O líder da legenda no Senado, Mecias de Jesus, será o 2º vice-presidente. Todos os mandatos se estendem pelos próximos quatro anos.

“O presidente Marcos Pereira contribuiu muito para o crescimento do partido, tanto assim que é a primeira vez que o Republicanos tem uma liderança no Senado”, registrou Mecias.

Damares Alves assegurou que “o Republicanos, além de ser o melhor partido para mulheres, é também o partido da inclusão e eu só aceitei essa missão, porque o movimento já estava pronto”.

A senadora afirmou até que “nós seremos o maior e mais incrível partido para mulheres e meninas”.