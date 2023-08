Damares coleciona casos de violência do MST

“Peço que esta CPI promova a imediata provocação da rede de enfrentamento com a atuação e a coordenação dos órgãos e instituições competentes”

A senadora brasiliense Damares Alves entregou um ofício ao presidente da CPI do MST, seu correligionário deputado Luciano Zucco, solicitando a adoção de medidas cabíveis para a apuração das denúncias de violência e crimes cometidos contra mulheres nos assentamentos ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST.

O pedido foi baseado nos depoimentos de duas militantes. “Manifesto intensa preocupação com o fato de que, nesse exato momento, mulheres brasileiras possam estar em situação de extrema vulnerabilidade nos assentamentos ligados ao MST existentes no país”, declarou.

De acordo com Damares, as situações relatadas são preocupantes e que outras mulheres estejam enfrentando situações semelhantes. “Peço que esta CPI promova a imediata provocação da rede de enfrentamento com a atuação e a coordenação dos órgãos e instituições competentes”, reclamou a parlamentar.