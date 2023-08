CPMI toma depoimento que CPI da Câmara do DF evitou

Os parlamentares da oposição têm interesse em saber se houve alguma encenação dos atos

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro ouvirá o fotógrafo Adriano Machado, da agência de notícias Reuters, que aparece em vídeos da invasão, dentro do Palácio do Planalto, registrando os ataques ao prédio.

É possível ver o fotógrafo em imagens das câmeras do circuito interno do Planalto durante a invasão do 8 de janeiro. Machado aguarda os invasores se posicionarem, tira fotos de uma porta sendo arrombada e reúne as imagens dos vândalos, que aprovam os cliques. Os parlamentares da oposição têm interesse em saber se houve alguma encenação dos atos.

Já os parlamentares governistas se colocaram ferozmente contra essa convocação, alegando que Adriano Machado estava apenas registrando as imagens de vandalismo, sem ligação com o caso. Reproduziu assim uma briga já ocorrida na igual CPI da Câmara Legislativa, em que a oposição tentava convocar o mesmo fotojornalista, mas foi barrada pelo presidente Chico Vigilante, alinhado ao Planalto.

A distrital Paula Belmonte, que queria chamar Adriano, não perdeu a chance de alfinetar os adversários. “O comando da CPMI teve a sensibilidade e a independência que, infelizmente, não tivemos aqui na nossa CPI”, comentou, para acrescentar: “quem me acompanha sabe o quanto eu insisti para convocá-lo para a nossa CPI, mas não tive o apoio que precisava”.

Decadência da região central

Por iniciativa também da distrital Paula Belmonte, a Câmara Legislativa fará nesta quinta-feira, 10, a partir das 15h, um debate sobre a decadência histórica da área central de Brasília. Paula argumenta que, “por mais que haja o recapeamento de vias e outros retoques, a verdade é que áreas como W3 Sul, Setor Comercial Sul, Conic e outras, que já abrigaram dezenas de lojas e restaurantes tradicionais da Capital, hoje estão relegadas ao ostracismo e até ao abandono”.

Paula Belmonte adianta que a discussão sobre a revitalização desses espaços vai envolver representantes do governo e principalmente do comércio dessa região. “É inacreditável que esses locais, localizados no coração da cidade, ainda padeçam por falta de segurança, de estacionamento, de acessibilidade”, antecipa a distrital.