CPI do 8 de janeiro terá dois relatórios

O senador brasiliense Izalci Luca anunciou formalmente nesta terça-feira, 3, que a bancada da oposição apresentará um relatório à parte, paralelo ao oficial da relatora Eliziane Gama, ligada ao Planalto.

Segundo Izalci, o relatório dos oposicionistas mostrará que as teses dos governistas constituem apenas uma narrativa sem consistência. Para o senador, provas foram ignoradas e questões colocadas diante da própria CPI deixaram de ser aprofundadas.

Um exemplo foi evitarem o depoimento do ministro da Justiça, Flávio Dino – segundo Izalci, o ministro afirmou que as imagens gravadas por lá no dia 8 foram apagadas por uma empresa terceirizada “coisa em que nem uma criança acreditaria”.

O senador acusou a relatora, também, de manipular informações: “ela passava colinhas para testemunhas, mostrando que perguntaria isso, para que respondessem aquilo”.