Contra a ampliação do Iges

O distrital petista Gabriel Magno apresentou uma representação ao Tribunal de Contas do Distrito Federal questionando a ampliação da gestão do Instituto de Gestão Estratégica da Saúde, o Iges, sobre o recém inaugurado Hospital Cidade do Sol.

Na ação, o parlamentar questiona o descumprimento dos limites da atuação do instituto fixados em lei aprovada no Parlamento, que autorizou sua atuação somente na gestão dos hospitais de Base e de Santa Maria, além das Upas.

“Autorizar a gestão da Cidade do Sol, sem prévia autorização da Câmara Legislativa é uma medida ilegal”, afirma o deputado, que defende uma gestão unificada do Sistema Público de Saúde do Distrito Federal.