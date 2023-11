Conjunto de medidas contra o câncer

Em 2023, fez questão de registrar Ibaneis, mais de 700 médicos participaram de capacitações sobre cuidado oncológico promovidos pela Secretaria

Lembrando que o dia 27 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer e que o câncer é uma doença que pode ser prevenida, combatida e curada, o governador Ibaneis Rocha lembrou hoje que o GDF realiza de forma sistemática ações para ajudar eventuais pacientes antes e depois do diagnóstico.

Na agenda está o tratamento referencial: tanto o Hospital de Base do DF quanto o Hospital da Criança de Brasília José de Alencar são referências nacionais no setor oncológico, especialmente no tratamento do câncer de próstata e do câncer infantil, respectivamente. Além disso, o sistema brasiliense oferece qualificação.

