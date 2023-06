Concurso perto de casa

Não são novidades propostas que modificam a lei de 2012 que trata da organização de concursos no Distrito Federal

A Comissão de Assuntos Sociais da Câmara Legislativa começou a receber emendas ao projeto de lei do distrital Ricardo Vale que procura facilitar a locomoção dos concurseiros que desejam prestar provas no Distrito Federal.

O projeto assegura que os candidatos possam fazer o exame em locais próximos ao endereço cadastrado por eles na inscrição. A medida visa solucionar uma questão enfrentada por estudantes que frequentemente são designados para realizar as provas em locais distantes.

Vêm daí a correria e as cenas constrangedoras de candidatos que, por poucos minutos ficam trancados do lado de fora do local das provas. A ideia por trás do projeto é otimizar a distribuição dos concorrentes, evitando deslocamentos extensos que possam prejudicar o desempenho dos candidatos.

Ricardo Vale explica que sua proposta leva em consideração as queixas dos candidatos em relação à logística, especialmente em relação às condições do transporte público, que podem dificultar o acesso.

Não são novidades propostas que modificam a lei de 2012 que trata da organização de concursos no Distrito Federal. De lá para cá já sofreu 19 alterações.