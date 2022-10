Apertem os cintos que lá vem um monte de dicas!

Rótulo exclusivo da Casa Perini é de beber rezando; um menu-confiança pra lá de gostoso; um churrasco com mistura holandesa, americana e brasileira; e cooperativa de vinhos que faz história com seu investimento em sustentabilidade

Benildo Perini inspira homenagem pelos filhos com rótulo sensacional

Os irmãos Franco e Pablo Perini, da vinícola Casa Perini, resolveram homenagear o patriarca da família em vida, o Sr. Benildo, com um rótulo pra lá de especial. O Vintage Blend Benildo Perini leva corte de nada menos que cinco castas de três safras históricas e distintas: 38% Cabernet Sauvignon de 2014; 13% Tannat + 3% Alicante Bouschet de 2018; e 27% Cabernet Franc + 19% Merlot do ano de 2020.

O resultado é um vinho de coloração vermelho rubi-granada intenso, aromas que remetem a frutas secas, como tâmara e figo; notas de tabaco, que eu adoro, muito presentes na uva Cabernet Franc; além de cravo, canela, anis e um toque de pimenta do reino.

Na boca, senti bastante corpo, com taninos marcantes, mas ainda muito palatáveis e fáceis de beber. Um final de boca longo e persistente. Confesso que estou apaixonada pelo vinho!

O lançamento tem lote limitadíssimo, com numeração nas garrafas, além de um rótulo impressionante, que inclui o busto do homenageado, o fundador da vinícola, Benildo Perini. A garrafa pode ser adquirida online e presencialmente, nas várias unidades de distribuição, por preços a partir de R$ 309,90.

A apresentação do rótulo foi realizada durante um almoço no restaurante Bloco C, do aclamado Chef Marcelo Petrarca, quando suas entradas, pratos e sobremesas mais celebrados, como carpaccio, filés, massas e risotos foram harmonizados com o Vintage Benildo e outros vinhos Casa Perini.

Serviço

Casa Perini

https://www.casaperini.com.br/

Restaurante Bloco C

CLS 211 bloco C Loja 17 – Asa Sul

Menu: cardapio.appget.in

Telefone: (61) 3363-3062

Fotos: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Fazenda Churrascada terá menus sazonais com chefs internacionais

A Fazenda Churrascada Brasília está com um novo projeto: o Churrascos do Mundo. A cada três meses, um chef de destaque internacional virá à capital para realizar um preparo exclusivo e, claro, compartilhar vivências e histórias dentro da gastronomia.

O simpático holandês Jord Althuizen estreou o projeto. Jord é conhecido por pesquisar diferentes formatos de churrasco pelo mundo, publicando cerca de 12 livros premiados sobre o tema! Como a Holanda não tem tradição com esse tipo de culinária, foi através da sua esposa, norte-americana, que Jord se encantou e investiu na busca pelo preparo, não só das carnes, mas também dos acompanhamentos perfeitos.

No dia 30 de setembro e 1º de outubro, o Chef estava no restaurante, lançando seu menu de um steak gigante flambado com Bourbon e regado com uma manteiga à base de tutano, super saborosa e temperada, acompanhada de pão de milho grelhado, purê de abóbora e um divino creme de milho que eu poderia comer de balde.

A carne estava impecável, mal passada, e foi finalizada à mesa com carvão em brasa para derreter a manteiga de tutano, fazendo um verdadeiro espetáculo como Jord diz ter aprendido nos eventos “Churrascada” em São Paulo.

A criação ficará disponível para os clientes da Fazenda Churrascada durante todo o mês de outubro pelo valor de R$ 190,00! Não percam a oportunidade!

Serviço

Setor de Clubes Sul, Tr. 2 (dentro do Clube de Golfe) – Brasília, DF

Horário de funcionamento: segunda é fechado; terça a quinta, das 12h às 23h; sexta, das 12h à 00h; sábado, das 11h30 à 00h; e domingo, das 11h30 às 19h.

@fazendachurrascadabsb

Fotos: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Menu confiança do Almería encanta pela apresentação e sabor

O restaurante Almería, localizado no Clube de Golfe (Setor de Clubes Sul), acaba de lançar seu Menu Confiança, em três etapas, que poderá ser apreciado, sempre no jantar, de terça à sexta-feira.

Entrada, prato principal e sobremesa são escolhidos dentre opções exclusivas e concisas, criadas pela chef executiva, Luiza Jabour, e executadas pela chef da casa, Júlia Almeida, ao valor de R$ 135,00 (valor por pessoa, não inclusos serviço e bebidas).

São duas opções de entrada, três de prato principal e duas de sobremesa.

A Rabanada salgada, com molho hollandaise super amanteigado, queijo Brie e jamon espanhol estava de comer de joelhos! Mas o suculento Croquete de cordeiro, crocante por fora e muito cremoso por dentro, com um toque de canela, não perdeu em nada nos quesitos sabor e apresentação!

Dos principais, a disputa entre a Barriga de Porco pururucada (com aligot de batata roxa com queijo canastra, acelga chamuscada, gel de maçã verde e salsa cítrica) e a Saltimboca de Baby Beef (com salame espanhol temperado, manteiga noisette, sálvia e um divino mantecare de risoni com pesto de espinafre) foi muito acirrada! Indico os dois, sem medo, sendo o risoni mais apropriado para paladares mais tradicionais e a barriga de porco aos mais aventureiros.

Para as sobremesas, a Panacotta frustrou um pouco porque não tem textura de flan e, sim, de pão de ló (ou bolo chiffon), com calda de frutas vermelhas. O churros, porém, meu Deus, foi uma obra de desconstrução que valeu a pena. Fios da massa, com canela e doce de leite sobre uma cama de bolo de chocolate bem denso e uma cobertura de chantilly de chocolate branco queimado. Não consigo explicar, só peçam.

Serviço

Clube de Golfe – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Lote 02

Terça-feira a quinta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Sexta-feira e sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 17h

Reservas: (61) 99337-8338

@almeriaresto

Fotos: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Caviro, cooperativa de vinhos italiana sustentável, apresenta vinhos em Brasília

Fundada em 1966, a Caviro é uma cooperativa que elabora seus vinhos com as uvas cultivadas pelos seus parceiros espalhados por várias regiões vitivinícolas da Itália, como Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo, Sicilia e Puglia.

Percebendo a quantidade de resíduos que o ciclo vinífero gerava, a cooperativa investiu pesado em inovações tecnológicas e no seu modelo de negócios, se tornando uma das únicas empresas “verdes” no mercado. Isso porque, além de produzir vinho, a Caviro utiliza seus resíduos para gerar subprodutos agroalimentares, que retornam aos produtores como matéria-prima e ainda renovam a energia utilizada nos processos. Isso reduz muito o desperdício do processo e o impacto ambiental de suas operações é quase zero.

Uma excelente oportunidade para quem quer tomar vinho, sabendo que está valorizando uma empresa comprometida com o desenvolvimento ético e o respeito à terra, aos insumos e aos produtores.

Os números impressionam: 50 anos de história, 36 mil hectares de vinhedos, 12,4 mil viticultores, 28 parceiros, 28 adegas, mais de 50 enólogos e mais de 800 prêmios, resultando num dos mais elevados padrões de qualidade e uma vasta seleção de vinhos.

O gerente de exportações da Caviro nas Américas, Giacomo Catacchini, esteve em Brasília na última quarta-feira (5), a convite da representante de seus rótulos, a Wine Brands, para apresentar a história e a proposta da cooperativa, bem como alguns de seus principais rótulos em um jantar harmonizado em parceria com a Chef Ticiana Werner, em seu restaurante na Asa Sul.

Os vinhos brancos, das linhas Musiolo (blend branco) e Antico (uvas trebbiano e chardonnay) impressionaram, principalmente o segundo, que tem notas cítricas e corpo notável, perfeito para os amantes de vinho branco que não querem só o estilo “piscina”.

Os tintos da linha Antico, Sangiovese, Montepulciano, Nero D’Avola e Primitivo são perfeitos para paladares iniciantes e intermediários, por terem taninos não tão agressivos e adstringência bem na medida.

E melhor ainda: preços vão de R$ 69,00 a R$ 74,00 nesses rótulos, especificamente.

Para acompanhar os vinhos, a Chef Ticiana Werner arrasou com carpaccio, burrata, salada de camarões, risotos e filés.

Serviço

https://www.winebrands.com.br/caviro

Ticiana Werner

CLS 201 bloco C Lojas 5 e 11 – Asa Sul

Menu e reservas: ticianawerner.com.br

Telefone: (61) 3226-9947