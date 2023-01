Celular de Ibaneis é entregue

Ibaneis afirmou que a operação mostrará sua “completa inocência em relação aos lamentáveis fatos do último dia 8 de janeiro”

O advogado Cleber Lopes, que integra a defesa do governador afastado Ibaneis Rocha entregou no início da tarde desta segunda-feira, 23, o celular dele à Polícia Federal.

Lopes passou pouco mais de meia hora na sede da Polícia Federal, onde comunicou que Ibaneis estava fora de Brasília durante as buscas na casa dele, na sexta-feira, mas faz questão de que o telefone passe por perícia, pois – afirmou o advogado – “o governador não tem nada a esconder e é o maior interessado na plena apuração dos fatos”.

Ibaneis afirmou que a operação mostrará sua “completa inocência em relação aos lamentáveis fatos do último dia 8 de janeiro”. Ele lembrou que as ações da PF ocorreram, inclusive, no escritório do qual está licenciado havia mais de quatro anos.

“Mantenho a fé em nosso sistema Judiciário e a certeza de que tudo restará esclarecido. Estou afastado do Distrito Federal exatamente para que o trabalho dos policiais e da Justiça transcorram sem qualquer óbice, sempre à disposição para novos esclarecimentos.”

Intervenção acaba em 31 de janeiro

O interventor na segurança do Distrito Federal, Ricardo Cappelli confirmou à distrital Jane Klébia, a Doutora Jane (foto), que a medida de intervenção na capital deve ser finalizada em 31 de janeiro.

A garantia foi dada a ela e a outros distritais na tarde desta segunda-feira, 23. “O entendimento é que houve um evento isolado e não reflete a realidade da capital brasileira e das corporações do setor. Por isso, a situação deve ser pacificada com o fim da intervenção”, explica Doutora Jane.

Presidente da Comissão de Segurança da Câmara Legislativa, Jane solicitou a Cappelli que as punições relativas aos fatos em 8 de janeiro no Distrito Federal sejam individualizadas.

O pedido se refere às condutas de agentes de Segurança Pública – como os integrantes da Polícia Militar, dos bombeiros militares e policiais civis – e também a ações dos manifestantes e foi feito durante reunião da comissão com o interventor federal. Para Doutora Jane, o importante é individualizar as condutas.

Foi emboscada

“Precisamos manter nossa referência de que temos as melhores polícias do Brasil e as apurações devem apontar isso. As indicações do relatório serão muito importantes para as corporações”, avisou Doutora Jane.

Aos deputados, o interventor Cappelli disse que acredita que os policiais foram “encaminhados por emboscado”, ou seja, a responsabilidade não foi geral, mas de quem estruturou – ou desestruturou – a ação policial no dia do vandalismo.

“O interventor nos antecipou essa informação e foi uma frase muito forte. Ele acredita que eles acabaram também sendo vítimas e que faltou o comendo naquele momento”, avaliou Jane Klébia. Também representaram a Comissão de Segurança o distrital João Hermeto e o assessor do deputado Roosevelt Vilela, Rodney Freire. Hermeto e Roosevelt são membros titulares da comissão. Também participaram da reunião os distritais Eduardo Pedrosa, Gabriel Magno, Paula Belmonte, Ricardo Vale e Dayse Amarilio.