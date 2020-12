Celina Leão, Izalci Lucas e Júlio Cesar são convocados pelo Congresso

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

Três parlamentares do Distrito Federal estão integrando a comissão do Congresso, criada no último dia 22 para atuar durante o recesso. São eles o senador Izalci Lucas (PSDB), a deputada Celina Leão (PP) e o deputado Júlio César Ribeiro (PRB).

Urgências – Izalci foi designado como um dos titulares. Já Celina e Júlio figuram como suplentes. A principal atribuição do colegiado é resolver problemas urgentes que não possam esperar o fim do período. Ao todo, foram 17 os escolhidos, entre deputados e senadores.

Susto

Foi um grande susto, mas o deputado distrital Cláudio Abrantes (PDT/foto) passa bem. Abrantes levou uma queda em casa, na noite de sábado (26) e sofreu lesão nas vértebras C4 e C5 da coluna cervical.

Observação – Ele foi levado imediatamente para o hospital, mas, apesar das dores, não teve qualquer perda de sensibilidade, paralisia ou redução das funções de seus membros. Após ter ficado em observação no Sírio Libanês, Abrantes, que fez aniversário ontem, já está em casa ao lado da família. Ficará de repouso até o final da semana.

Candangolândia

O recesso está apenas começando, mas mesmo assim o deputado distrital Hermeto (PSDB) já trabalha pela defesa do projeto de sua autoria, em tramitação na CLDF, que objetiva reconhecer a importância cultural e econômica da feira da Candangolândia.

Circulação – “A feira consiste numa atração para os visitantes e também fonte de renda para os comerciantes que lá atuam”, disse ele. Conhecido pelos produtos regionais que oferece, o espaço é tido como ponto de grande circulac¸a~o daquela regia~o administrativa.

Expansão

O vice-presidente da CLDF, deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos), anunciou que a Casa pretende fazer o programa “Câmara Mais Perto de Você” de modo virtual em 2021, aproveitando a experiência adquirida este ano, com as sessões plenárias pela internet, por conta da pandemia.

Lideranças – Segundo Delmasso, a ideia inicial é de realização de uma sessão, todas as quintas-feiras, para grandes audiências públicas, destinada a ouvir as lideranças comunitárias de cada região administrativa.

“Com as sessões remotas, vimos que o quórum aumentou muito e queremos aproveitar isso expandindo outros projetos”, afirmou.

No palco

Quem preferiu não acompanhar o projeto Palco Céu de Brasília Cultural, por conta do isolamento social, pode aguardar mais um pouco para ver. O evento vai até o dia 17 de janeiro, com apresentações entre a Praça do Cruzeiro e a Igreja Rainha da Paz.

Cuidados – A programação começou no dia 20 e permite que o público conheça diversos gêneros da música com 400 artistas no projeto. Está sendo realizada com o devido distanciamento social e regras sanitárias.

Oportunidade – “Para os artistas, é uma oportunidade de apresentar sua obra para a cidade, pois muitos músicos sofreram com a pandemia durante o ano”, ressaltou o maestro da Filarmônica da cidade e curador do projeto, Thiago Francis.

No Ibram

A primeira audiência pública virtual do Brasília Ambiental para o ano de 2021 já tem data marcada e vai discutir a situação dos empreendimentos Âncora – Etapas I e II, no Jardim Botânico. Será em 12 de janeiro, das 19h às 22h45.

Relatório – Está prevista no encontro a “promoção, apresentação e discussão dos estudos dos Relatórios de Impacto de Vizinhança (Rivis) para parcelamento de solo urbano”, referentes ao licenciamento ambiental destas áreas.

Seguimento

Mediante uma liminar obtida pelo MPDFT, os alojamentos provisórios existentes no DF para abrigar pessoas em situação de rua em virtude da pandemia prosseguirão com suas atividades. A decisão foi resultado de ação civil pública movida pelo Núcleo de Enfrentamento à Discriminação (NED/MPDFT).

Acolhimento – Criados em Ceilândia, Recanto das Emas e Autódromo de Brasília, tais abrigos terão de preservar, no mínimo, o número atual de vagas, até que seja possível a prestação de serviços de acolhimento em caráter permanente, conforme destaca a decisão.

Apoio – “Fechar esses espaços seria simplesmente desassistir um segmento populacional de baixíssima renda, que se verá obrigada viver nos logradouros da cidade, em completo abandono estatal”, argumentaram as promotoras que integram o núcleo do MP.

Plataforma

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou recentemente o site intitulado “Pessoa Idosa e Covid-19: Materiais sobre prevenção e cuidados”. O objetivo da plataforma é disseminar, reunir e catalogar materiais sobre o cuidado do idoso durante a pandemia, principalmente no ambiente domiciliar.

Parceria – De forma didática, o portal concentra informações de diversas áreas relacionadas ao grupo mais atingido pelo novo coronavírus e é fruto de uma parceria entre o Grupo de Informação em Saúde e Envelhecimento da Fiocruz (Gise/Icict/Fiocruz) com a Universidade da Maturidade da Universidade Federal do Tocantins.

Data Venia

Está na mesa de cabeceira de muitas autoridades para leitura, neste final de ano, o último livro do presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, lançado este mês. Sem Data Venia – Um olhar sobre o Brasil e o mundo consiste na primeira vez em que Barroso se volta para o público geral e não ao mundo jurídico.

Recados – O ministro reflete sobre visões e opiniões pessoais para melhoria da qualidade da educação, sistema eleitoral, preservação ambiental e ainda detalha posições de alguns dos seus votos no STF, como o da prisão após segunda instância. Para muita gente, é importante entender os recados que o magistrado passa, mesmo que indiretamente.