Após acidente doméstico, deputado Claudio Abrantes recebe alta hospitalar

O deputado distrital Claudio Abrantes, após sofrer um acidente doméstico, recebeu alta, na manhã desta segunda-feira (28), do Hospital Sírio-Libanês e retorna para casa. Ele foi levado para a unidade de saúde no domingo (27), onde passou por analgesia e ficou sob observação.

O parlamentar sofrera uma queda em casa no sábado e foi atendido primeiramente no Hospital Santa Helena. Foram constatadas lesões nas vértebras C4 e C5, da coluna cervical, o que causou fortes dores. No entanto, Claudio Abrantes não teve perda de sensibilidade, paralisia ou redução das funções de seus membros.

Claudio Abrantes completa 52 anos nesta segunda-feira, e passará o aniversário ao lado da família. Ele cumprirá repouso por uma semana.