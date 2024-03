Celina assume compromisso com a descarbonização

Além de cumprir com responsabilidades políticas e ambientais, essa iniciativa visa posicionar Brasília como uma cidade inteligente

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, reforçou o compromisso do governo de Ibaneis Rocha com a descarbonização da frota de transporte público, destacando-a como uma prioridade central.

Além de cumprir com responsabilidades políticas e ambientais, essa iniciativa visa posicionar Brasília como uma cidade inteligente. Durante uma audiência no Buriti com o presidente do Instituto Brasileiro de Mobilidade Sustentável, Ricardo Guggisberg, Celina Leão manifestou o apoio ao “C MOVE Brasília” – o maior evento nacional de Eletromobilidade, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de março no Brasil 21. Aí entra também uma carta política.

Antes do encontro com o presidente do Instituto, a vice-governadora manteve conversas com Alexandre Baldy, ex-ministro dos Transportes, ex-deputado por Goiás e controlador de bases políticas no Entorno. Hoje, Baldy vem a ser executivo da BYD, principal indústria chinesa de veículos elétricos, que está se instalando no Brasil. O político goiano conversou com Celina justamente sobre o que considera “crescente interesse da população pelos veículos elétricos na capital federal”.