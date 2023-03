Celina apresenta eixos na proposta de proteção às mulheres

A governadora destacou que, ao criar a força tarefa, tomou-se cuidado para não se fixar qualquer temporalidade, tornando-a portanto permanente

A governadora em exercício, Celina Leão, destacou na manhã desta quinta-feira, 9, dois eixos principais no programa da recém-criada força tarefa de apoio às mulheres. Pretende criar e administrar uma bolsa de auxílio aos órfãos de feminicídios.

E pretende também estabelecer um amplo apoio às mulheres que querem sair da situação de violência doméstica, dando-lhes suporte financeiro e oportunidades para uma nova vida. Esse trabalho será conduzido, dentro da força tarefa pelas secretarias de Segurança Pública e das Mulheres.

Celina destacou que a advocacia pública terá papel essencial no amparo aos esforços das mulheres que temem deixar a situação de violência, tanto por medo de agressões quanto por uma questão de subsistência.

A governadora destacou que, ao criar a força tarefa, tomou-se cuidado para não se fixar qualquer temporalidade, tornando-a portanto permanente.

Contra a cachacinha

Já a distrital Dayse Amarilio quer assistir as mulheres que vivem em uso abusivo de álcool, bem como de seus familiares. Protocolou projeto de lei que propõe a criação de uma política pública de amparo e cuidados para essas mulheres.

De acordo com a proposta, o Distrito Federal deverá implementar política de amparo à saúde da mulher em uso abusivo de álcool, bem como de sua família, por meio de ações periódicas, de forma intersetorial, com alertas quanto à prevenção do uso abusivo do álcool.