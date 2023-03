Brasiliense será secretária de Goiás para o Entorno

Também foi empossado o engenheiro José Frederico Lyra Netto na Secretaria de Ciência e Tecnologia

O governador Ronaldo Caiado empossou na tarde desta segunda-feira, 6, a nova secretária do Entorno, originária do Distrito Federal e antiga integrante da equipe da ex-deputada Flávia Arruda, quando ministra. Maria Caroline Fleury de Lima, ocupou a secretaria especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo da Presidência da República na gestão Bolsonaro, entre 2021 e 2022.

Também foram empossados o engenheiro José Frederico Lyra Netto na Secretaria de Ciência e Tecnologia, depois de atuar como secretário de Prioridades Estratégicas de Goiânia. Para presidir o Detran irá o Delegado Waldir, também uma figura conhecida dos brasilienses, pois foi deputado federal por dois mandatos. Tentou eleger-se senador na mesma chapa de Caiado, mas amargou o terceiro lugar.

Carreira familiar

Maria Caroline Fleury de Lima é formada em Ciência Política pela Universidade de Brasília, com mestrado em Economia e especialização em Direito Público. Começou a vida prática na política, porém, longe do meio acadêmico no gabinete do pai, Charles Roberto de Lima, quando deputado distrital pelo PTB.

Elegeu-se usando o nome eleitoral de Doutor Charles e ocupou o cargo de 2007 a 2010. Quando tentou se reeleger, obteve 14 mil votos, acima de muitos dos eleitos – inclusive a atual governadora em exercício, Celina Leão – mas não se elegeu por conta do quociente eleitoral.

A essa altura, porém, a filha Maria Caroline já estava com gosto pela política. Aproximou-se de Flávia Arruda, quando foi para a Secretaria de Governo. Antes, Maria Caroline Fleury de Lima ocupou cargos de assessora parlamentar no Congresso Nacional.

De acordo com o governo de Goiás, a principal missão da nova secretária é a integração dos municípios da Região Metropolitana em um processo de desenvolvimento integrado. Mas ela já tem metas mais imediatas, entre elas a expansão do BRT do Gama e Santa Maria, no Distrito Federal, até Luziânia e, principalmente, a busca por subsídios para evitar aumentos nas passagens de ônibus do Entorno.