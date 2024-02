Nesta sexta-feira, 9, a partir das 16h30, na plataforma superior da Rodoviária do Plano do Piloto, o distrital vai colocar na rua o Bloco Que Vale

Após acompanhar mensagens de impacto social na folia do Distrito Federal, com blocos como Rivotril e Capivareta Repercussiva, que discutem saúde mental e a ocupação do espaço público, respectivamente, caindo no gosto dos brasilienses, quem decidiu aproveitar a alegria do Carnaval para falar de temas sérios foi o vice-presidente da Câmara Legislativa, Ricardo Vale.

Nesta sexta-feira, 9, a partir das 16h30, na plataforma superior da Rodoviária do Plano do Piloto, o distrital vai colocar na rua o Bloco Que Vale. Com bateria, foliões e ativistas dos direitos das mulheres, a mobilização, além da alegria, pretende levar a mensagem de conscientização contra as violências sofridas pelas mulheres.

Além da Rodoviária, o Bloco que Vale vai seguir diversas programações no carnaval da cidade até a quarta-feira de cinzas. Autor de duas leis para a defesa feminina (a que discute o machismo nas escolas e a que pune financeiramente os agressores de mulheres), o distrital defende que o principal enredo das festas seja o combate ao machismo.