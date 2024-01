Ameaça ao Parque Canjerana

Uma enorme vala se criou bem no meio da pista, agora ameaçada de destruição completa. Sem falar que a cratera maior tem condições de engolir um carro inteirinho

Os temporais das últimas semanas no Distrito Federal causaram danos inéditos às pistas. Um dano inusitado ocorreu na pista que corta o Parque Canjerana, que protege uma mata ciliar que vai do Jardim Botânico às margens do Lago Sul.

Essa pista é feita de paralelepípedos, justamente para preservar a vegetação nativa. A correnteza causada pelos temporais simplesmente carregou os paralelepípedos, hoje amontoados em uma área do parque.

Uma enorme vala se criou bem no meio da pista, agora ameaçada de destruição completa. Sem falar que a cratera maior tem condições de engolir um carro inteirinho.