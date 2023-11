Agenda familiar

Levou sua caçulinha, Maria Clara, para uma agenda especial com Papai Noel

Ultimamente pouco aparecendo na política brasiliense, o ex-governador José Roberto Arruda, em compensação, anda mais do que ativo em seus compromissos familiares.

Nesta quarta-feira, 29, foi flagrado em missão cívica das mais importantes. Levou sua caçulinha, Maria Clara, para uma agenda especial com Papai Noel.

Com Paulo Octávio

José Roberto Arruda mantém cuidadosamente, porém, seus vínculos políticos. Fez questão de prestigiar seu antigo vice Paulo Octávio no lançamento do seriado “JK, o reinventor do Brasil”, no Cine Brasília.

É uma série exibida pela TV Cultura semanalmente. A festa teve até a presença da filha do presidente Juscelino, Maristela Kubistchek, entre outras personalidades.