Aceno de paz

Em quatro anos e sete meses de convivência como governadores, Ibaneis Rocha e Ronaldo Caiado trocaram alfinetadas várias vezes.

O último confronto mais ácido ocorreu no reajuste das tarifas de ônibus intermunicipais, quando, após troca de malcriações, o Distrito Federal devolveu à agência reguladora a prerrogativa de gerir o sistema. Se houve conflitos, também houve reaproximações.

Mais uma acaba de acontecer na noite da segunda-feira, 25, quando Ibaneis mandou cumprimentos carinhosos a Caiado.

“Gostaria de parabenizá-lo por sua visão e liderança no estado goiano, assim como desejo que nossos estados sigam trabalhando juntos sempre pensando no melhor desenvolvimento do entorno do Goiás e do Distrito Federal”, afirmou Ibaneis, ants de finalizar de forma ainda mais calorosa: “Conte comigo. Estamos juntos e um feliz aniversário!”.