Mais um final de semana emocionante de Stock Car em Goiânia.

Rubens Barrichello confirma seu título de “Rei de Goiânia”.

Assistir a Stock Car em Goiânia é sempre divertido (e nossa opção mais próxima até a entrega definitiva do nosso autódromo que segue em obras). Mas neste último final de semana teve um tempero a mais: o retorno do público ao autódromo. Muito diferente do ano passado, com arquibancadas vazias.

A etapa com duas corridas no anel externo do autódromo é cheia de emoção e velocidade. No sábado, Rubinho já tirou aplausos do público conquistando a pole e dando sinais da sua hegemonia ao longo do final de semana. A mudança de última hora nas regras de classificação (sem vácuo) acabou pegando algumas equipes de surpresa. Isso significa que o piloto entra sozinho para fazer seu tempo. O que torna a classificação mais competitiva sem ter pilotos da mesma equipe quebrando o vento para o outro.

Assisti também a copa HB20 Shell (com muitos carros na pista) e no domingo peguei a antiga Stock Light (agora divisão é em Stock Pro Series e Stock Series (antiga Stock Light e categoria de acesso para a Pro Series). A Stock Series está com carros mais rápidos, mas apenas 7 pilotos na pista com uma grande migração dos pilotos mais jovens para a Fórmula 4 Brasileira que estreia em breve (vamos falar mais dela por aqui em breve!).

Rubinho celebra sua vitória dupla na etapa da Stock Car em Goiânia. Foto: Divulgação.

Nas duas corridas a dominância de Rubinho ficou clara. No Instagram, o piloto disse:

“o fim de semana passado foi de glória, (…) um encontro com tudo aquilo que um esportista deseja. (…) Poder ganhar as duas (corridas) e na minha idade com quase 50 anos… que felicidade!”.

Também acompanhei de perto o nosso piloto Lucas Foresti, no box da equipe KTF. Lucas fez uma primeira corrida de recuperação e estratégia Mas infelizmente, quando sustentava a 12ª posição na segunda corrida, foi tocado por um retardatário.

"Foi uma pena. Infelizmente, foi um final de semana difícil, com muitos imprevistos, que me impediram de sair de Goiânia com pontos na bagagem. É trabalhar para conseguir melhores resultados na próxima etapa".

Alfredo Moreira, Lucas Foresti e Aurélio Araújo no box da equipe KTF em Goiânia. Foto: Arquivo Pessoal.

A terceira etapa da temporada 2022 da Stock Car será o estreante GP do Galeão, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, Rio de Janeiro. A prova será entre os dias 8 e 10 de abril.