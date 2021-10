As rotinas de estudo são importante mesmo? Essa é a pergunta a ser respondida na hora de preparar os estudos.

Quando o assunto é estudos para concursos públicos, todos querem posicionar esse momento na rotina diária da forma que renda o máximo possível. Na hora de escolher esse posicionamento vem a pergunta: quando estudar?

Ao longo do dia e da vida você cria as suas rotinas. Acordar em determinado horário, toma um café, assiste TV, estuda. Tudo isso tem seu momento ao longo do seu dia, assim como a forma que essas tarefas serão realizadas.

O malefício da rotina

Temos a tendência em acreditar que o estudo deve acontecer em determinado momento do dia e que deve ocorrer sempre naquele momento. Com a recorrência do estudo naquele momento do dia acreditamos que será mais fácil e mais produtivo estudar.

Estou aqui para te dizer que talvez esse não seja o seu caso, assim como não foi o meu. Enquanto estudava minha rotina de estudos foi sendo adaptada várias vezes. Essas adaptações geravam impactos. Por isso, comecei a notar que toda vez que a minha rotina estava adaptada e tinha que ser alterada eu sentia mais dificuldade em estudar. Por isso, acabei suprimindo o momento de estudar da minha rotina.

Você deve estar pensando: É impossível alguém passar sem ter o momento de estudo na rotina! E você tem razão. O que eu quero dizer é que ao invés de ter um momento específico no meu dia para estudar, todo o momento em que eu não estivesse fazendo algo essencial tornou-se o momento de estudar.

O que é essencial

Comecei identificando o que era essencial. Na minha lista tinha: alimentação, higiene pessoal, exercícios físicos, trabalho, entretenimento e sono. A ideia era fazer com que essas tarefas fossem feitas de forma eficiente para “sobrar” mais tempo para o momento de estudar ser o maior possível.

Estudando mal ou bem o que determina a aprovação invariavelmente é o tempo total de estudo. No entanto, o sono e o trabalho são tarefas com tempo inegociável. Significa dizer que você precisa dormir tempo suficiente para estar no topo da sua produtividade, assim como o tempo de expediente deve ser dedicado ao trabalho.

Foi assim que eu acabei criando uma rotina para a minha alimentação, construindo marmitas congeladas aos domingos. Nesse mesmo dia era quando lavava a pilha de louças, roupas e relaxava o resto do dia.

Durante a semana logo que acordava saia para correr. Esse era o exercício diário, embora não fosse algo que eu gostasse de fazer, durante essas corridas algo batia nas minhas ideias, parecia que era o momento em que tudo que eu havia estudado fazia sentido. Isso acontece até hoje – esse artigo surgiu da inspiração que ocorreu durante corrida. Por isso, acredito que os exercícios são essenciais – sugiro a leitura: Estudar ou Ser Fit.

Tudo para deixar mais eficientes essas tarefas, sobrando apenas o entretenimento como última barreira para ter o máximo de tempo disponível para o momento dos estudos. O que me levou a vigiar o tempo que eu gastava com os momentos de curtição, conforme falei nesta postagem: https://www.instagram.com/reel/CUqC9cehsfs/?utm_source=ig_web_copy_link

Pequenas melhorias

Quando estudar, tornou-se todo o momento em que não estava fazendo nada essencial, dei mais um passo: todos os lugares da minha casa tornaram-se ninho de estudo, conforme expliquei nesse vídeo:

Além disso, sem nem saber que estava praticando o 5am Club, comecei a acordar cada vez mais cedo, pois sentia que durante a manhã, depois de correr, era o horário em que estava mais disposto – mesmo não sendo uma pessoa matinal. Estava seguindo alguns pontos da doutrina de Hal Elrod descrita no livro Milagre da Manhã. Caso não conheça indico ler o livro antes de criticar, embora a técnica seja muito criticável.

Essas pequenas melhorias e ajustes foram fazendo com que eu criasse o meu jeito de estudar. Assim como você deve criar o seu. É muito bom saber o que os outros estão fazendo, desde que não seja para copiar exatamente tudo que fazem. Use apenas o que pode servir e descarte o resto até montar a sua rotina.