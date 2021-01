Estudar ou ser Fit? Eis a questão.

PUBLICIDADE

Há algum tempo, antes da pandemia, fui à posse de uma grande amiga no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Assisti a cerimônia na primeira fila observando tudo que se passava e aplaudi muito quando ouvi o nome da minha amiga sendo chamado.

No entanto, antes desse grande momento, alguns amigos sentados ao meu redor faziam piadas com os pequenos acontecimentos do evento. Uma das brincadeiras chamou a minha atenção, pois lembro até hoje. Um deles falou que quase a metade dos empossados estavam bem “sarados”. Nos termos atuais todos eram “fit”, ou seja, aparentavam ter hábitos alimentares saudáveis e uma rotina de exercícios diária.

A tendência “fit”

O que era uma brincadeira à época não é mais hoje. A ideia do concurseiro(a) desleixado(a) com o corpo está cada vez mais distante da realidade do cotidiano atual. Estudar ou ser “fit” não é mais um dilema e muitas pessoas conseguem conciliar ambas as rotinas. Estudar ou ser “fit” talvez não seja mais a questão.

Além das longas horas de estudo, em regra o tempo médio da carreira concurseira aumentou pois, a concorrência mais acirrada faz com que as pessoas demorem mais para passar. Outro fator é a quantidade de concursos que não está sendo com a mesma frequência de alguns anos atrás.

Logo, não dá mais para ficar estudando sem ter qualquer tipo de preparo físico. Antes os concurseiros e concurseiras tinham que cuidar apenas da saúde mental. Agora é preciso cuidar da saúde física também.

Por isso, vi tantas pessoas “fit” na posse da minha amiga. Os concurseiros e concurseiras que estão chegando ao final desse processo, na sua maioria, são os que tem cuidado do corpo e da mente, bem como da rotina de estudos.

Claro que não são todos, mas a tendência está aí. Segue quem quiser.

A palavra do especialista

O ponto aqui nem é a barriga chapada ou os braços musculosos. Estou falando de aumentar a sua qualidade de vida e estudos.

Nesse sentido, consultei um profissional de Educação Física, para mostrar que não é achismo meu. Leandro Nunes já está nesse mercado há 22 anos e já ajudou muita gente com seus objetivos corporais. Gentilmente, ele respondeu algumas perguntas.

Quais os benefícios de se fazer exercícios regulares?

R: Os benefícios são inúmeros mas dentre os mais comuns e conhecidos podemos citar: – ganho de massa magra; – redução da gordura corporal; -melhora da circulação; – menor risco de doenças do coração; – redução e controle da diabetes; – redução da pressão arterial; – ossos mais fortes; – bem estar físico e mental.

Esses benefícios melhoram o desempenho dos estudantes?

R: Com certeza estudantes se beneficiariam pois, além dos já citados temos alguns mais específicos como: – redução do estresse; – aumento do bem estar emocional e psíquico; – diminuição da ansiedade e depressão; – aumento da capacidade cognitiva, memória e concentração; – melhora na qualidade do sono; – equilíbrio da produção hormonal.

Existe possibilidade de se desenvolver uma rotina de exercícios diariamente de forma a tomar pouco tempo, mas ao mesmo tempo trazer os citados benefícios?

R: Uma rotina de exercícios deve ser sempre orientada por um profissional competente da área, assim sempre trará os benefícios citados.

Qual a quantidade diária de tempo a ser dedicada aos exercícios diariamente, focando em resultados de performance intelectual?

R: A quantidade diária vai variar de indivíduo pra indivíduo assim como a melhor modalidade, sendo mais importante a consistência pra criarmos novos hábitos pra um estilo de vida saudável.

Além dos exercícios, comer alimentos que melhoram o desempenho também faz parte de uma estratégia vencedora nos concursos públicos. Isso não significa que nos momentos de tristeza um chocolate será proibido. Todos temos nossos pontos fracos. O que importa é pensar nisso e agir com consciência, tanto para escolher cuidar, como não cuidar do corpo, enquanto estuda.

É sempre bom lembrar que não existe resposta pronta quando o assunto é saúde física e mental. Sempre é indicado ter acompanhamento de profissionais especializados na respectiva área.

Como eu fazia

Eu fazia uma corrida logo cedo, para não atrapalhar minha rotina de estudos. Tomava um café da manhã leve e estudava até a hora de trabalhar. No dia seguinte tudo se repetia.

Veja que não é nada complexo, mas exige força de vontade, para gerar o hábito. Assim como os estudos também exigem essa força de vontade. Não podemos perder de vista que uma rotina imperfeita é o que vemos entre os aprovados, mas sempre em busca da utópica perfeição.

Se você nunca tentou conciliar os estudos com exercícios, acho que vale a pena. Espero te ver na sua posse “fit”.