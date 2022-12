FINAL DE ANO E ESTUDOS PARA CONCURSOS

As festas de final de ano são um momento de celebração e descanso para muitas pessoas, mas você não é a maioria…

As festas de final de ano são um momento de celebração e descanso para muitas pessoas, mas para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, esse período pode ser uma oportunidade valiosa para aprimorar seus conhecimentos e alcançar seus objetivos.

Expectativa x Realidade

Durante as festas de final de ano, é comum que as pessoas tenham mais tempo livre, já que muitas empresas e instituições fecham suas portas por alguns dias. Para os estudantes que estão se preparando para concursos públicos, esse período pode ser aproveitado para intensificar os estudos e revisar os conteúdos mais importantes.

É importante lembrar que os concursos públicos costumam ser concorridos e exigem muito esforço e dedicação para serem aprovados. Por isso, é fundamental que os estudantes criem uma rotina de estudos e sistematizem sua preparação de forma a abordar todos os conteúdos relevantes para o concurso em que estão se inscrevendo.

Dezembro eu já acho que é um caos para as pessoas normais. Pessoas “normais” são as que não estudam para concurso. Para concurseiro dezembro fica pior ainda. A disciplina fica complicada de manter. Neste mês que acontecem aquelas várias confraternizações, amigo secreto do pessoal da academia, aquele churrasco da turma de amigos de infância, festa de final de ano da empresa, entre tantas outras atividades sociais. Parece que todo mundo quer tirar o atraso do ano no último mês. Isso acaba tornando a vida do concurseiro ainda mais difícil.

O que fazer

O que eu sempre deixei bem claro na minha mente é a minha prioridade. Hoje eu acredito que a sua prioridade seja passar num concurso público. Deixe isso sempre fresquinho na sua memória, pois ajuda a tomar todas as decisões da forma correta.

Uma dica importante é que os estudantes procurem se organizar de forma a aproveitar ao máximo o tempo livre durante as festas de final de ano. Isso pode ser feito, por exemplo, criando uma agenda de estudos e estabelecendo metas diárias e semanais de aprendizado. Dessa forma, será possível aproveitar o tempo livre de forma eficiente e se preparar da melhor forma para o concurso público.

Além disso, é importante que os estudantes lembrem de incluir momentos de descanso e lazer em sua rotina durante as festas de final de ano. Isso é fundamental para manter o foco e a motivação nos estudos, já que o excesso de trabalho pode levar ao desânimo e ao desgaste mental. Nesse ponto eu acredito que o ideal é separar dois grandes grupos de concurseiros: aqueles que tem edital publicado ou nas vésperas de publicar, e; quem está estudando para concursos que não estão com os editais publicados ou na iminência. O primeiro grupo naturalmente terá que descansar menos já o segundo pode se dar ao prazer de ter mais “luxos” no final do ano.

Parcimônia é tudo

Contudo, cuidado com a estória de “um diazinho só não faz diferença”. Isso é o que estabelece o nome que está ali entre os aprovados e o nome que está entre os não aprovados. É nessa hora que entra a nossa capacidade de ir a um ou dois eventos sociais e ficar apenas o necessário para satisfazer a necessidade de higiene mental e social. Evitar o abuso de bebidas alcoólicas e comilanças. Do contrário, você acabaria perdendo o dia da festinha e ainda o dia seguinte na ressaca (já falei sobre isso por aqui). Caso ainda tenha alguma dúvida sobre o potencial dos hábitos alimentares e de exercícios fica aqui uma dica de vídeo para você:

Voltando ao assunto principal, eu contabilizava quanto tempo de estudo eu perderia indo aos eventos sociais de final de ano e antecipava o equivalente em horas estudadas ao longo do mês. Significa dizer, caso eu perdesse 3 horas de estudo daria um jeito de diluir essas 3 horas ao longo do mês, adicionando 30 minutos durante 6 dias de estudo. Assim, teria compensado previamente todo o tempo direcionado para a festinha e ainda curtiria de consciência tranquila.

Todo esse esforço era criado para não perder o ritmo durante esse período. Eu sabia que caso parasse completamente teria muito mais dificuldade para recomeçar, de mesma forma acontece quando a gente para de ir à academia.

Em resumo, as festas de final de ano são uma oportunidade valiosa para se dedicar aos estudos e se preparar para concursos públicos. Ao criar uma rotina de estudos, se organizar de forma eficiente e incluir um pouco de diversão nos intervalos, mas com moderação para não atrapalhar seus planos de se tornar um concursado.