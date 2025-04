Brasília no prato: onde celebrar os 65 anos da capital com boa gastronomia

Neste aniversário da nossa capital, decidi fazer uma coluna especial exaltando algumas das melhores opções na cidade, destacando quem se dedica diariamente a nos proporcionar momentos especiais — do café da manhã ao jantar.

Sempre ouvimos que nossa gastronomia é boa, mas nada comparada à de outras grandes capitais. E eu sinto que, por exemplo, às vezes deixamos de explorar muita coisa bacana apenas porque está fora do nosso eixo Asa Sul e Asa Norte.

Como amantes de uma gastronomia forte, boa e rica, trago esta coluna para mostrar que, de uma ponta do quadradinho à outra, temos empresários de diversos tamanhos entregando qualidade. Você pode, inclusive, usar este roteiro para ter 100% de aproveitamento neste feriado.

Confira um tour gastronômico especial para comemorar o aniversário da capital:

☕ Comece o dia no Acorde 27 (710 Norte)

A partir das 9h, o Acorde 27 te recebe com uma hospitalidade ímpar e uma carta de cafés especiais, fruto de uma curadoria minuciosa feita pelo casal Rachel Lamar e Marcondes Trindade, em um ambiente aconchegante.

A seleção agrada desde os iniciantes no mundo do café até os paladares mais experientes. Se a pedida é mais clássica, vá de Cappuccino Lindão. Nas manhãs mais quentes, o Cold Brew com xarope de limão, tangerina ou gengibre é refrescante e saboroso.

🍃 Brunch ao ar livre no Jardim Bom Demais

Localizado dentro do Jardim Botânico de Brasília, o Jardim Bom Demais oferece um brunch em formato de piquenique, com dois combos para duas pessoas: o Jardim 1 (R$ 120) e o Jardim 2 (R$ 138, com opções sem glúten e lactose).

Importante: no feriado de 21 de abril, o Jardim Botânico estará fechado. Então aproveite antes!

🍤 Almoço saboroso no Dom Manju (Gama e Ceilândia)

Com foco em frutos do mar, o Dom Manju oferece pratos como Paella (R$ 129), Bobó de Camarão (R$ 99), Camarão Cremoso Terra e Mar (R$ 99) e pescados como a pescada-amarela empanada com coco (R$ 99).

As unidades também contam com brinquedotecas monitoradas para as crianças.

🍽️ Menu-degustação no Brasis (Lago Oeste)

A chef Di Oliveira apresenta o Menu Brasis Experience (R$ 198 por pessoa), com seis etapas criativas e intensamente brasileiras, usando ingredientes como pirarucu, caju, butiá, tucupi, jambu, maracujá, entre outros. Uma imersão em sabores que valorizam os pequenos produtores.

🥪 Lanche da tarde no Café de Andrade (Sudoeste)

No meio da tarde, o charmoso Café de Andrade oferece opções como tapioca invertida com carne desfiada (R$ 36,90), Baguetini com ciabatta e parma (R$ 49,90) e toasts variados.

A vitrine de doces é irresistível, com tortas, cheesecakes e um imperdível frappé de pistache.

🍻 Happy hour no Caju Limão (Asa Norte)

Com happy hour a partir das 15h, o Caju Limão aposta em clássicos de boteco com muito sabor. Destaques para a barriga de porco pururuca (R$ 24,90), pastelzinho de bobó de camarão (R$ 39,90) e vinagrete de polvo (R$ 79,90).

Ambiente animado, drinks bem feitos e atendimento impecável completam a experiência.

🍷 Jantar elegante no Ticiana Werner (Setor de Clubes)

O wine bar tem um buffet de antepastos caprichado, perfeito para acompanhar uma taça de vinho da ótima carta da casa. Uma opção certeira para casais ou grupos de amigos que buscam uma noite aconchegante e saborosa.

🥩 Carnes nordestinas no Mandaka (Taguatinga, Águas Claras e Guará)

Referência em carnes no DF, o Mandaka oferece a famosa carne de sol padrão steak (R$ 69,90), além do Steak do Cowboy (R$ 79,90), assado de tira (R$ 79,90) e a deliciosa linguiça artesanal da casa (R$ 49,90).

Para abrir o apetite, não deixe de pedir o Queijo do Sertão com melado e geleia de pimenta (R$ 29,90).

Seja qual for a sua rota no feriado, que seja com comida boa, gente bacana e um brinde à Brasília — que aos 65 anos segue pulsando criatividade e sabor.