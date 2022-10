Transporte gratuito pode beneficiar Lula e Bolsonaro com lotações eleitorais

A decisão monocrática do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, de liberar o transporte coletivo gratuito no dia da eleição, 30 de outubro, é um tiro no pé do Judiciário. Ao atender pedido do Rede Sustentabilidade, alegando que os pobres não conseguirão votar, Barroso cai em contradição por afronta à lei que proíbe condução de eleitores em dia de pleito organizada por qualquer parte interessada. Há centenas de prefeitos aliados de Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) que poderão subsidiar o transporte coletivo e lotar veículos de todo modelo com a condição de que o eleitor transportado vote em seu candidato. Além da já difícil fiscalização, o Brasil poderá assistir dia 30 uma caravana de ônibus e vans bancadas por candidatos – derrotados ou já eleitos – levando eleitores para a seção, o que a lei eleitoral não permite. A canetada de Barroso abre um precedente perigoso na Justiça Eleitoral. Que vai beneficiar ambos os candidatos à Presidência e atropelar a legislação.

Foco no sudeste

O presidente Bolsonaro (PL) desistiu de focar a agenda eleitoral no Nordeste. Seu staff já considera o voto na região consolidado, com ampla vantagem para Lula (PT). O comitê mira o eleitorado do Sudeste, que mantém em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro os três maiores colégios eleitorais do Brasil. Bolsonaro investe na agenda na região em busca dos indecisos e dos eleitores de Simone Tebet e Soraya Thronicke.

Ministra Kokay

A deputada federal reeleita Érika Kokay quer ser a ministra da Mulher e Família caso Lula seja eleito presidente. O plano da parlamentar de linha progressista é confrontar a conservadora Damares Alves (ex-ministra e eleita senadora) no DF, reduto de ambas, e levar mais pluralidade à pasta, hoje controlada pela pauta da direita. Kokay defende a diversidade de gênero e sua suplente é o travesti Ruth Venceremos.

Radiografia 2023-2026

Dos 513 deputados federais eleitos, somente 7,6% não têm ligação política prévia. Apenas 39 parlamentares são estreantes na política, sem ligação anterior com partidos. Segundo o Instituto Millenium, 92,4% possuem histórico político ou algum parente e ou padrinho no poder. Dentre 230 eleitos que não concorreram à reeleição, 61 já ocuparam cargo eletivo, 52 são deputados estaduais, 31 pertencem a famílias de políticos.

Desperdícios

Dados do relatório do Ministério da Agricultura mostram que o menor índice de desperdício no Brasil é no varejo, em 2%. Frutas e legumes representam cerca de 50% dos alimentos descartados a cada ano, e no Brasil, aproximadamente 3% de todos os peixes pescados na Amazônia acabam no lixo devido às más condições de transporte. Estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos aponta que redução de 10% no desperdício dos varejos e lares resultaria em economia de R$ 735 milhões/ano.

Prêmio$

O mercado de capitalização cresceu, de janeiro a agosto deste ano, 15,7% sobre igual período de 2021, com receitas de R$ 18,31 bilhões, segundo a Federação Nacional de Capitalização (FenaCap). Entre sorteios e resgates, o recorde foi de R$ 14,5 bilhões. Os títulos da modalidade Filantropia Premiável contribuíram com um apoio recorde de mais de R$ 978 milhões às entidades que realizam ações voltadas ao trabalho social.