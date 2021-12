Piauí decreta emergência por seca e chuvas

O tempo anda estranho no Piauí. O governo decretou, ao mesmo tempo, emergência por conta das chuvas com enchentes e secas em regiões diferentes do Estado. A seca atinge 35 cidades do Semiárido, que ficaram com reservatórios de águas vazios e precisam do atendimento de carros-pipa. Já as enchentes atingem os municípios da região do cerrado. O prejuízo é social, com desabrigados, e econômico também.

A rodovia PI-247, que liga Uruçuí a Ribeiro Gonçalves, rompeu e impossibilitou o escoamento da safra de grãos do cerrado. A base do Exército no Estado foi acionada para ajudar.

Como tragédia pouca é bobagem no Brasil, o cenário é de risco com a barragem da Chesf em Boa Esperança. Passou dos 70% da capacidade e pode ter que abrir comportas.